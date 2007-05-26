В Полтавской обл. ГАИ остановила колонну внутренних войск

Под Кобеляками (Полтавская область) работники ГАИ остановили колонну внутренних войск, которая двигалась на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра на посту ГАИ под Кобеляками работниками ГАИ была остановлена, а депутатами от Партии регионов заблокирована колона из 15 микроавтобусов и одного автобуса «Икарус» в которых находятся более 200 служащих внутренних войск из Днепропетровска. Колонна двигалась на Киев. Микроавтобусы, в которых находятся служащие внутренних войск, имеют желтые номера, что говорит о том, что они работают на маршрутах. На некоторых микроавтобусах даже имеются номера маршрутов Днепропетровска. Сейчас служащие не предпринимают попытки продолжать движение на Киев.

Как сообщили в центре общественных связей Полтавского областного управления милиции, заблокированные служащие ожидают приказа о возвращении на место дислокации в Днепропетровск от министра внутренних дел Василия ЦУШКО, который сегодня с утра взял командование внутренними войсками на себя.