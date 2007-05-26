По данным МВД, в Киев направляются несколько тысяч бойцов внутренних войск

26 мая из всех региональных подразделений Внутренних войск МВД Украины в направлении города Киева отправились несколькотысячные подразделения внутренних войск.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины.

По информации МВД, приказ о выдвижении воинских подразделений отдал лично командующий внутренними войсками МВД Украины Александр КИХТЕНКО вопреки распоряжению министра внутренних дел.

Как сообщают в ДОС МВД, из всех региональных подразделений Внутренних войск МВД Украины, вопреки решению суда о недействительности Указа Президента Украины № 474/2007 «О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины», в направлении города Киева отправились несколькотысячные подразделения внутренних войск.

В заявлении ДОС говорится, что Министерство внутренних дел обеспокоено сложившейся ситуацией, поскольку столичной милицией принимаются все надлежащие и достаточные меры для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в г. Киеве. В МВД подчеркивают, что министерство неоднократно подчеркивало нецелесообразность дополнительного привлечения сил и средств военно-оперативных резервов внутренних войск.

Более того, учитывая возможный общественный резонанс и последствия, которые могут вызывать такие действия, Министр внутренних дел Василий ЦУШКО запретил А.КИХТЕНКО передислокацию подразделений внутренних войск без письменного согласия министра внутренних дел Украины.

Как подчеркивается в заявлении, осознавая ответственность перед народом Украины, МВД требует от политических сил, государственных служащих и других должностных лиц, оказывающих давление на правоохранителей, прекратить незаконные действия, которые могут привести к непредсказуемым и непоправимым следствиям для государства.