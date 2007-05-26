Три человека погибли в столкновении Volkswagen`а с лошадью

Возле с. Погиньки Ковельского района Волынской области на автодороге "Ковель - Луцк" водитель автомобиля "Volkswagen" допустил столкновение с гужевой повозкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 4 человека госпитализированы в Ковельскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Волынской области.

* * * Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 20 человек и 177 - травмировано.