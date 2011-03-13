Убитый в Симферополе до выхода на пенсию работал банкиром

Пожилые мужчина и его супруга найдены мертвыми в собственном доме в Симферополе, на их телах - рубленые раны.

Как передает корреспондент УНИАН, информация о происшествии поступила в милицию от родственницы убитых 12 марта.

Трагедия произошла на улице Садовой.

Семья была обеспеченной. По данным «5-го канала», мужчина до выхода на пенсию работал банкиром.

Милиция проводит расследование.

Между тем, в Симферополе распространяется информация о том, что это не первое подобное убийство за последнее время.

«За несколько дней до того, как по улице Садовой были обнаружены трупы пенсионеров, в том же районе, на Репина, убили двух пожилых женщин. Преступники ворвались в дом и жестоко их убили - множественные раны, горло перерезано. Из дома вынесли все ценное», - рассказал сайту «Крым. Комментарии» источник в правоохранительных органах.