С понедельника в Украине потеплеет

В понедельник, 14 марта, по прогнозам синоптиков, в Украине ожидается дальнейшее потепление.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер будет южным, юго-западным, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных областях 0-5° мороза; днем 12-17° тепла, в Прикарпатье местами 18-20° тепла, на Левобережье и местами в Крыму 8-13° тепла.

В Киеве и области - без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-4° тепла, днем 12-17° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° , днем 14-16° тепла.