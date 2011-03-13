Янукович: от вас зависит сохранение лучших в мире черноземов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что от добросовестного и настойчивого труда работников землеустроительной службы Украины зависит сохранение и заботливое использование земельных ресурсов и лучших в мире черноземов.

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте главы государства поздравлении по случаю профессионального праздника – Дня землеустроителя.

Обращаясь к работникам землеустроительной службы Украины В.ЯНУКОВИЧ отметил, что именно им доверено самое большое национальное богатство страны – земля. “Вы являетесь тем важным звеном, благодаря которому воплощается в жизнь стратегия аграрных реформ”, - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что именно на работников землеустроительной службы люди возлагают свои надежды на успешное проведение земельной реформы. “От вашего добросовестного, настойчивого труда зависит сохранение и заботливое использование земельных ресурсов и лучших в мире черноземов”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ и пожелал землеустроителям добра, счастья, благополучия, крепкого здоровья, неутомимой энергии и новых трудовых свершений.