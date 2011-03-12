Рыбак ушел под лед на озере

В Черкасской области 11 марта рыбак провалился под лед и утонул.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, спасателям Золотоношского района поступило сообщение о том, что на озере села Коробовка провалился под лед человек.

На место происшествия сразу выехало дежурное подразделение Золотоношского райотдела МЧС. После осмотра места трагедии мужчину найти не удалось. Как выяснилось, 62-летний местный житель рыбачил на озере вместе со своим товарищем. По словам последнего, трагедия произошла, когда они уже начали собираться домой. Один из них пошел на берег к машине, а второй еще оставался на льду. Вдруг лед не выдержал и рыбак провалился и мгновенно исчез под водой.

С начала года в Черкасской области это уже шестой трагический случай на водных объектах.