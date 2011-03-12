Глава ПАСЕ приветствует начало строительства главной мечети Крыма

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ считает решение симферопольских властей выделить землю мусульманам для строительства главной мечети Крыма способствующим укреплению отношений между этническими и религиозными общинами региона.

М.ЧАВУШОГЛУ выразил благодарность председателю Совета министров Крыма Василию ДЖАРТЫ за личное участие в решении вопроса по выделению земли для создания соборной мечети, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства.

«Я был рад узнать о том, что Симферопольский городской совет утвердил выделение земли мусульманскому сообществу Крыма для строительства соборной мечети», - говорится в письме главы ПАСЕ.

«Данное решение является еще одним шагом к углублению взаимопонимания и укреплению дружественных отношений между различными этническими и религиозными общинами, проживающими в Крыму», - убежден М.ЧАВУШОГЛУ.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК) месторасположение участка в 2,7 га на улице Ялтинской, 22, и выдал разрешение на разработку документации по отводу земли в аренду, однако позже отказал в землеотводе. Депутаты в 2008 году рекомендовали мусульманам строить мечеть на 2,7 га по улице Луговой, 6, и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской, поясняя отказ выделить там землю ее нахождением в охранной зоне водохранилища.

Высший хозяйственный суд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на Ялтинской.

Горсовет Симферополя на сессии 15 февраля после призыва В.ДЖАРТЫ разрешил ДУМК разрабатывать проект землеустройства по отводу под мечеть 2,7 га на Ялтинской, а 2 марта выделил участок в постоянное пользование.

В.ДЖАРТЫ, муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмирали АБЛАЕВ и лидер крымско-татарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ 3 марта заложили на месте строительства мечети первый камень и капсулу с посланием к потомкам.

Строительство Джума Джами обойдется, по предварительным оценкам меджлиса, в 8-9 млн. долларов. Мечеть планируется построить за счет пожертвований крымских мусульман и помощи крымско-татарской диаспоры в Турции.