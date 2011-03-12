В Донецкой области школы будут закрывать по всем правилам

В Донецкой области школы будут закрывать только с разрешения общественности, и после трудоустройства учителей закрывающихся учебных заведений.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН председатель Донецкой областной организации профсоюза работников образования и науки Украины Ася ГОРШКОВА.

Отвечая на вопрос о том, как профсоюз относится сегодня к проблеме закрытия школ в Донецком регионе, она сказала, что сама возглавляет депутатскую комиссию по вопросам образования и науки в Донецком горсовете, поэтому со всей ответственностью заявляет, что «власть относимся к этому очень серьезно и очень строго».

«Решения о закрытии школ будут принимать только сессии горсоветов после того, как эти решения рассмотрят сессии районных советов, после того, как пройдет общее собрание громады, где будет принято согласие на закрытие, пройдут общественные слушания. И решение будет принято только после того, как будет определено, что каждый учитель закрывающейся школы будет трудоустроен», - объяснила А.ГОРШКОВА.

При этом она добавила, что пока «на сегодня не принято решение ни одной сессией горсовета в городах области о закрытии школ». В тоже время профсоюзный лидер отметила, что данные решения должны быть приняты уже до 15 апреля.

По ее словам, «могут быть закрыты школы в городах Снежное, Мариуполь, Макеевке и других регионах области». Главной причиной возможного закрытия учебного заведения А.ГОРШКОВА назвала тот факт, что в Донецкой области «во многих городах и районах наполняемость школ составляет 30-50% от проектной мощности, а мы получаем финансирование на одного ученика».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».