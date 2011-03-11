Минюст отменил применение голографической защиты

Министерство юстиции отменило необходимость применения голографических защитных элементов на документах системы органов юстиции.

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Приказ издан на выполнение решений правительства и Президента Украины, которыми отменяется обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров в Украине.

Так, согласно приказу, использование голографического защитного элемента прекращается на специальных бланках документов реестров информационной системы Министерства юстиции Украины, на специальных бланках для выдачи выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также на специальных бланках свидетельства о праве собственности.

Министерство юстиции прекратило заказ бланков документов, для защиты которых использовался голографический защитный элемент. Старые бланки будут использоваться до окончательного расходования.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и доведения к сведению территориальных управлений юстиции, нотариусов и предприятий бюро технической инвентаризации.

Как сообщалось, 9 февраля Кабинет министров принял подготовленное Министерством юстиции постановление “О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами и признании утратившими действие некоторых постановлений Кабмина“. Постановлением предусмотрено признание утратившими действие актов Кабинета министров, регулирующих отношения в сфере защиты документов и товаров голографическими защитными элементами.

3 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ, который отменил обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров в Украине, поскольку только законами Украины должна определяться обязательность применения голографической защиты. Глава государства признал утратившими действие Указ Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239 “О защите документов и товаров голографическими защитными элементами“, который является основным актом, который ввел в Украине обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров.