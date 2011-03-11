Минюст отменил применение голографической защиты
Приказ во исполнение указа президента
Министерство юстиции отменило необходимость применения голографических защитных элементов на документах системы органов юстиции.
Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.
Приказ издан на выполнение решений правительства и Президента Украины, которыми отменяется обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров в Украине.
Так, согласно приказу, использование голографического защитного элемента прекращается на специальных бланках документов реестров информационной системы Министерства юстиции Украины, на специальных бланках для выдачи выдержек из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, а также на специальных бланках свидетельства о праве собственности.
Министерство юстиции прекратило заказ бланков документов, для защиты которых использовался голографический защитный элемент. Старые бланки будут использоваться до окончательного расходования.
Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и доведения к сведению территориальных управлений юстиции, нотариусов и предприятий бюро технической инвентаризации.
Как сообщалось, 9 февраля Кабинет министров принял подготовленное Министерством юстиции постановление “О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами и признании утратившими действие некоторых постановлений Кабмина“. Постановлением предусмотрено признание утратившими действие актов Кабинета министров, регулирующих отношения в сфере защиты документов и товаров голографическими защитными элементами.
3 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ, который отменил обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров в Украине, поскольку только законами Украины должна определяться обязательность применения голографической защиты. Глава государства признал утратившими действие Указ Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239 “О защите документов и товаров голографическими защитными элементами“, который является основным актом, который ввел в Украине обязательное применение голографической защиты документов и групп товаров.