В Луганской области сошли с рельс 13 вагонов

Вчера в 8.15 в районе железнодорожной станции Фащевка Перевальского района Луганской области сошли с путей 13 вагонов грузового поезда, из них 7 пустых вагонов перевернулись.

Как сообщает пресс-служба МЧС, повреждено около 10 м железнодорожного полотна. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня вагоны поставлены на рельсы, проводятся работы по ремонту железнодорожного полотна. Задержки движения железнодорожного транспорта нет. Причины аварии устанавливаются.