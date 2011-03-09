На завтра Украине обещают до 5° тепла

Завтра в Крыму ожидается мокрый снег, на остальной территории Украины без осадков, днем – до 5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 10 марта переменная облачность. Без осадков, лишь в Крыму ночью мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега, днем мокрый снег с дождем. На дорогах страны, кроме большинства центральных и южных областей, кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; на юге и востоке северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, на севере Левобережья, в Карпатах и в Прикарпатье до 15°, в южной части 1-6° мороза (на Южном побережье Крыма около 0°); днем в Украине 0-5° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° тепла, в столице ночью 6-8° мороза, днем 2-4° тепла.