Директор стадиона защищал Ахметова от фотографа, и попал под суд

Донецкий суд признал директора регионального спортивного комплекса "Олимпийский" Геннадия Калищука виновным в избиении фотокора агентства "Укринформ" Игоря Ткаченко, говорится в решении суда.

Инцидент произошел 15 марта 2008 года во время матча "Шахтер" - "Металлист". Директор стадиона Геннадий Калищук попытался запретить корреспонденту производить фотосъемку президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова, находящегося в ложе. В результате конфликта Калищук ударил Ткаченко. Фотокорреспондент вызвал милицию, а позже обратился в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь и поставили диагноз "сотрясение головного мозга".

Прокуратура Киевского района в Донецке возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (причинение умышленного легкого телесного повреждения). Киевский районный суд города Донецка признал директора стадиона "Олимпийский" виновным в совершении указанного преступления и, учитывая тот факт, что подсудимый имеет несовершеннолетнего сына и положительно характеризуется на работе, назначил Калищуку наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 гривен или около 214 долларов).

"Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в апелляционном порядке", - говорится в тексте судебного решения.