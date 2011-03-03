Против главы сельсовета возбуждено уголовное дело за выстрел в голову

В Киевской области возбуждено уголовное дело против председателя одного из сел Фастовского района, который во время ссоры из оружия ранил человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что 23 февраля этого года возле помещения административного здания на почве внезапно возникших неприязненных отношений сельский председатель выстрелил в голову жителю этого же села из травматического оружия, в результате чего последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Сельский председатель взят под стражу.