Против главы сельсовета возбуждено уголовное дело за выстрел в голову
23:19, 03 марта 2011Общество
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На почве неприязненных отношений
В Киевской области возбуждено уголовное дело против председателя одного из сел Фастовского района, который во время ссоры из оружия ранил человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что 23 февраля этого года возле помещения административного здания на почве внезапно возникших неприязненных отношений сельский председатель выстрелил в голову жителю этого же села из травматического оружия, в результате чего последний получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Сельский председатель взят под стражу.
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