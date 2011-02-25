Председатель сельсовета устроил на улице стрельбу по односельчанину

В среду, 23 февраля, в Фастовском районе (Киевская область) на улице председатель сельского совета устроил стрельбу. Об этом газете «Сегодня» сообщил начальник пресс-службы Киевской областной милиции Николай ЖУКОВИЧ.

40-летний мужчина выстрелил в голову 23-летнего односельчанина. Сейчас пострадавший находится в больнице. Причиной стрельбы стала ссора между мужчинами.

Чиновник утверждает, что мужчина напал на него, и он был вынужден стрелять в целях самообороны. Пострадавший говорит обратное.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Председатель сельского совета до выяснения обстоятельств находится дома, от исполнения обязанностей он не отстранен.