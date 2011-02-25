Председатель сельсовета устроил на улице стрельбу по односельчанину
15:07, 25 февраля 2011Общество
1671
Утверждает, что то была самооборона
В среду, 23 февраля, в Фастовском районе (Киевская область) на улице председатель сельского совета устроил стрельбу. Об этом газете «Сегодня» сообщил начальник пресс-службы Киевской областной милиции Николай ЖУКОВИЧ.
40-летний мужчина выстрелил в голову 23-летнего односельчанина. Сейчас пострадавший находится в больнице. Причиной стрельбы стала ссора между мужчинами.
Чиновник утверждает, что мужчина напал на него, и он был вынужден стрелять в целях самообороны. Пострадавший говорит обратное.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Председатель сельского совета до выяснения обстоятельств находится дома, от исполнения обязанностей он не отстранен.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter