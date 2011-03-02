В вертолетную площадку под Каневом вбухают 87 миллионов

ООО "Завод Мастер-Профи Украина" (Днепропетровск) выбрано по процедуре закупки у одного участника для строительства вертолетной площадки с пассажирским терминалом и подъездной дорогой в с. Пекари Каневского района Черкасской области.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок» №25/4 за 28 февраля т.г.

Согласно сообщению, заказчиком работ является ГП "Ледовые арены", распорядителем – Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Стоимость контракта – 86 млн. 968,3 тыс. грн. (с НДС). Источник финансирования – средства государственной поддержки.

Пассажирский терминал запланирован с пропускной способностью пятьдесят пассажиров в час.

Отметим, ООО "Завод Мастер-Профи Украина" является одним из трех генподрядчиков, задействованных в реконструкции НСК «Олимпийский».