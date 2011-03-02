Повторного голосования по Евровидению не будет
13:05, 02 марта 2011Общество
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За Джамалой отказалась Злата Огневич
Национальная телекомпания Украины не будет проводить суперфинал национального отбора на «Евровидение - 2011». Об этом Телекритике сообщили в пресс-службе НТКУ.
В сообщении канала отмечается, что победительницей национального отбора «Евровидения-2011» признана Мика Ньютон. Именно она будет представлять Украину в Дюссельдорфе.
Повторное голосование было решено отменить, поскольку певица Джамала, а впоследствии и Злата Огневич отказались принять в нем участие.
Напомним, раньше НТКУ сообщала, что Злата Огневич (которая заняла второе место) и Мика Ньютон дали свое согласие на участие в суперфинале.
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