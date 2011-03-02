Повторного голосования по Евровидению не будет

Национальная телекомпания Украины не будет проводить суперфинал национального отбора на «Евровидение - 2011». Об этом Телекритике сообщили в пресс-службе НТКУ.

В сообщении канала отмечается, что победительницей национального отбора «Евровидения-2011» признана Мика Ньютон. Именно она будет представлять Украину в Дюссельдорфе.

Повторное голосование было решено отменить, поскольку певица Джамала, а впоследствии и Злата Огневич отказались принять в нем участие.

Напомним, раньше НТКУ сообщала, что Злата Огневич (которая заняла второе место) и Мика Ньютон дали свое согласие на участие в суперфинале.