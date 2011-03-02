Эксперт: к 2050 году треть населения Украины будут составлять пенсионеры

Пенсионная реформа Украине крайне необходима. К такому мнению пришли участники круглого стола по проблемам реформы пенсионного обеспечения, который прошел в редакции газеты «Аргументы и Факты Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, участники круглого стола отмечали, что нынешняя система пенсионного обеспечения не отражает принципа социальной справедливости.

Так, народный депутат Украины от Партии регионов Александр СТОЯН отметил, что сегодня 65% пенсионеров получают пенсии ниже тысячи гривень. Средняя пенсия составляет всего 1150 грн. Однако даже при таком уровне обеспечения Пенсионный фонд постоянно испытывает нехватку средств и если откладывать реформу дальше, ситуация будет только усугубляться. Депутат подчеркнул, что важен комплексный подход к реформе. Пенсия должна состоять как из солидарной, так и накопительной частей. А.СТОЯН напомнил, что закон о негосударственных пенсионных фондах принят был еще в 2003 году. Однако в полной мере он до сих пор не работает.

Еще один депутат из фракции ПР Владимир ОЛЕЙНИК указал на высокую долю пенсионных выплат в структуре валового внутреннего продукта. «Вопрос пенсионной реформы уже стал вопросом национальной безопасности», - заявил В.ОЛЕЙНИК. «В Украине пенсии составляют 16% ВВП, в то время как в России - 9%, в Чехии - 7%, а в США - 5%», - добавил он. По его мнению, солидарная пенсионная система уже себя исчерпала и необходимо мотивировать работающих граждан к накопительной системе.

При обсуждении вопроса повышения пенсионного возраста для женщин, эксперт Международного центра перспективных исследований Максим БОРОДА отметил, что возраст выхода на пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин был установлен Народным комиссариатом СССР по труду еще в 1928 году. Хотя на то время средняя продолжительность жизни мужчин была лишь 45 лет, у женщин – немногим дольше.

М.БОРОДА привел прогнозы МЦПИ, которые подтверждаются исследованиями Национальной академии наук Украины, говорят о том, что уже к 2025 году пенсионеры будут составлять четверть населения страны, а к 2050 году – уже треть. По мнению эксперта, Украина уже опаздывает с реформой, поскольку наиболее оптимальным и экономически, и демографически был бы ее старт в 2006-2007 годах.

Академик НАН Украины, руководитель Института экономики и прогнозирования Валерий ГЕЕЦ считает, что реформу нужно было начинать в начале 90-х годов, когда молодое население страны, люди в возрасте от 1 до 25 лет, насчитывало 18 миллионов человек. Сейчас их на 5 миллионов меньше. По его словам, в реформе пенсионной системы наиболее важен не столько экономический, сколько социальный эффект. «Основное – мотивировать людей к здоровому образу жизни», - подчеркнул он.

Помощник Президента Украины, политолог Дмитрий ВЫДРИН считает, что украинские женщины, как и прежде, должны выходить на пенсию в 55 лет, поскольку в нашей стране они традиционно брали на себя обязанность воспитывать внуков.

В то же время, А.СТОЯН не согласился с этим доводом. По данным депутата, до 70% пенсионеров продолжают работать и после получения пенсии, а внукам посвящают себя лишь после 65 лет.

При этом все участники круглого стола согласились, что пенсионная реформа должна быть комплексной и заключаться не только в повышении пенсионного возраста, страхового стажа и сокращении «суперпенсий» чиновников. Важно также внедрить в пенсионную систему накопительный механизм, в том числе через частные пенсионные фонды. Кроме того, пенсионная реформа должна быть тесно связана и с реформой налогового законодательства, а также Трудовым кодексом, который планируется принять в этом году.