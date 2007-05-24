Усилена охрана Конституционного суда

Охрана Конституционного суда усилена, сообщает «proUA».

В частности, перед входом к Конституционному Суду стоят два автобуса с правоохранителями. Несколько милиционеров в форме стоят непосредственно возле входа в КС, остальные находятся в двух автобусах ЛАЗ.

Немного дальше по улице Жилянской стоит крытый фургон для перевозки задержанных.

Возле зданий, находящихся вокруг КС, тоже стоят посты правоохранителей.

Возле КС находятся народные депутаты от коалиции. Как объяснил народный депутат от Партии регионов Василий Киселев, помещение взяла под охрану рота Управления государственной охраны. «У них есть четкий приказ: ни за что не пропускать сюда трех судей, апелляционное решение по которым мы ожидаем на десять часов утра», - сказал Киселев.

Напомним, 23 мая Шевченковский районный суд запретил пускать Сюзанну Станик, Валерия Пшеничного и Владимира Иващенко в помещение Конституционного Суда.

Уволенные Президентом судьи КС Валерий Пшеничный, Сюзанна Станик и Валерий Иващенко обратились в Печерский суд Киева с просьбой восстановить их на должностях судей КС.