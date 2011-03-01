В Луганске открыли памятник Шевченко и Турецкий центр

Сегодня в рамках празднования 90-летия Луганского национального университета (ЛНУ) президент учебного заведения Виталий КУРИЛО открыл памятник Тарасу Шевченко, имя которого институт носит с 26 апреля 1939 года.

Как передает корреспондент УНИАН, выполненный из белого итальянского мрамора, памятник установлен в главном корпусе ЛНУ. Автор памятника - луганский скульптор Николай ШМАТЬКО.

Во время церемонии открытия В.КУРИЛО отметил, что очень надеется, что студенты вуза будут приходить к памятнику Кобзарю, чтобы потереть его ботинок на удачу перед экзаменами. Президент ЛНУ первым исполнил этот ритуал.

В торжественном открытии памятника принял участие президент Академии педагогический наук Украины Василий КРЕМЕНЬ.

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Сегодня же в ЛНУ состоялось торжественное открытие центра по изучению турецкого языка и культуры при финансовой поддержке турецкого бизнесмена Мехмета ДЖАНЛИ. В торжествах принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ.

«Черное море нас не разъединяет, а объединяет. Я понимаю, что создание этого центра – очень важный шаг. Раньше у меня не было информации об университете, но сейчас я могу с уверенностью сказать, что это большой, перспективный вуз. Я надеюсь, наша дружба будет только процветать», - отметил во время торжеств турецкий посол.

А.МЕРИЧ предложил В.КУРИЛО создать такой же центр по изучению украинского языка в одном из турецких вузов.