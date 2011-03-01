Суд поставит точку в деле Лозинского в конце марта?

Судебный приговор по делу экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО может быть оглашен уже в конце марта.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Ссылаясь на источники в Генеральной прокуратуре, издание сообщает, что судебный процесс по этому делу уже подходит к завершению. На данный момент все подсудимые и свидетели допрошены, идет изучение некоторых материалов. Затем ожидаются прения сторон, последнее слово подсудимых, и суд удалится для вынесения приговора. Как пишет «Сегодня», в Генпрокуратуре ожидают, что, если не будет искусственных задержек, то приговор будет вынесен уже к концу марта.

Сам. В.ЛОЗИНСКИЙ продолжает утверждать, что во время инцидента с жителем Голованевского района Кировоградской области Валерием Олийныком он лишь защищался. По словам экс-депутата, В.Олийнык сначала целился в него из пистолета, потом возник второй пистолет, затем – нож. В.ЛОЗИНСКИЙ также отрицает, что вообще стрелял в В.Олийныка.

Бывший районный прокурор Евгений ГОРБЕНКО от показаний в суде отказался, а бывший начальник Голованевского районного отдела милиции Михаил КОВАЛЬСКИЙ дает признательные показания против самого себя и В.ЛОЗИНСКОГО. Однако суд, по данным «Сегодня», склоняется к тому, что стрелял В.ЛОЗИНСКИЙ и будет за это отвечать по всей строгости – вплоть до пожизненного заключения. Впрочем, упомянутые два пистолета, якобы принадлежавшие В.Олийныку (один стартовый, другой — стреляющий зарядами Флобера, то есть металлическими шариками) в деле действительно фигурируют, их нашли рядом с местом преступления, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, прокурором Голованевского района Е.ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык, 1954 года рождения.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжкое телесное повреждение, осуществленное способом, который носит характер особого мучения, или осуществлено группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

3 июля 2009 года Верховная Рада лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку его в суд.

30 июля 2009 г. В.ЛОЗИНСКИЙ был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

14 декабря 2010 г. Днепровский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела.

10 января 2011 г. суд завершил объявление обвинительного заключения по делу В.ЛОЗИНСКОГО. В тот же день в суде В.ЛОЗИНСКИЙ опроверг факт применения оружия в отношении В.Олийныка во время инцидента, который возник между ними 16 июня 2009 года. Он утверждал, что не имел при себе оружия.