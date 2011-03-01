В Киеве открылся Центр турецкой культуры и языка

Центр турецкой культуры и языка открылся в учебном корпусе Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в церемонии открытия приняли участие посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ и ректор университета Виктор ОГНЕВЬЮК.

«Открытие Центра турецкой культуры и языка – важное событие в жизни университета. Этим мы подтверждаем наши дружеские отношения с турецкой стороной. Студенты получат оригинальные ресурсы для изучения турецкого языка, литературы и культуры», – сказал В.ОГНЕВЬЮК.

Руководство университета и посол Турции обсудили детали международного сотрудничества в сфере образования, в частности, возможности обмена студентами, преподавателями, привлечения носителей языков к преподаванию турецкого языка в Украине.

А.МЕРИЧ инициировал открытие в Турции (на базе одного из университетов) кафедры украинского языка и пригласил преподавателей университета имени Бориса Гринченко приобщиться к реализации этой идеи, которая будет способствовать укреплению культурных связей между Украиной и Турцией.