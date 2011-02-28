Выбор представителя на Евровидение будет переголосован

3 марта на Первом национальном телеканале состоится переголосование за финалистов национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2011».

Как сообщает пресс-служба Национальной телекомпании Украины, 1 марта 2011 года, в 11.00 состоится брифинг генерального директора Национальной телекомпании Украины Егора БЕНКЕНДОРФА на тему национального отбора на «Евровидение».

В телекомпании заявляют, что телеканал провел финал национального отбора на конкурс «Евровидение» честно и прозрачно, в соответствии с международными правилами и требованиями.

«После проведения финала национального отбора общественность неоднозначно восприняла итоговые результаты. Поступает множество обращений зрителей, в которых ставятся под сомнение результаты финала национального отбора», - отмечается в сообщении.

«Первый Национальный против любых спекуляций относительно «Евровидения», - подчеркивают на УТ-1.

В национальном отборе уже определились три явных лидера, которые имеют поддержку и любовь зрителей: Мика НЬЮТОН, Злата ОГНЕВИЧ и ДЖАМАЛА.

«Чтобы снять ненужный ажиотаж, Национальная телекомпания Украины выступает с инициативой к этим трем участникам с предложением выступить в четверг, 3 марта 2011 года, с 21.30 до 23.00 в прямом эфире Первого Национального. Во время проведения эфира будет открыта линия для SMS-голосования. Причем, учитываться будет только один голос с одного телефонного номера. Номер телефона, на который будут приниматься SMS в поддержку исполнителей, будет обнародован с момента начала трансляции», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля состоялся финал конкурса по отбору участника от Украины на песенный конкурс «Евровидение». Победителя среди 19 участников финала определяли путем SMS-голосования (45% голосов), интернет-голосования (10%) и голосами жюри (45%). В сумме наибольшее количество баллов получила Мика НЬЮТОН. На втором месте оказалась Злата ОГНЕВИЧ, на третьем - ДЖАМАЛА.