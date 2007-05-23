28 мая будет выходным

Украинцы в связи с празднованием Святой Троицы будут отдыхать 28 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Украины, статьей 73 Кодекса законов о труде (КЗОТ) предусмотрено, что в Украине установлены такие праздничные дни: 1 января - Новый год; 7 января - Рождество Христово; 8 марта - Международный женский день; 1 и 2 мая - День международной солидарности трудящихся; 9 мая - День Победы; 28 июня - День Конституции Украины; 24 августа - День независимости Украины; один день (воскресенье) - Пасха; один день (воскресенье) - Троица.

Частью третьей статьи 67 КЗОТ Украины предусмотрено, что в случае, когда праздничный или нерабочий день (в данном случае Троица) совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. В 2007 году нерабочий день Троица приходится на 27 мая. В соответствии с этим, выходной день воскресенье 27 мая, который совпал с Троицей, переносится на понедельник 28 мая.

При таких условиях (пятидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье) робота не будет осуществляться с 26 по 28 мая включительно, а при шестидневной рабочей неделе с выходным днем в воскресенье – 27 и 28 мая.