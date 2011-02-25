Покупателям «Укртелекома» нужна не компания, а ее лицензия?

Эксперты не исключают, что покупателям ОАО «Укртелеком» важна не столько компания, сколько ее лицензия.

Такое мнение они высказали в экспертном опросе Института Горшенина, проведенного в связи с тем, что 18 февраля 2011 года Фонд государственного имущества Украины получил от компании «ESU» (принадлежит австрийскому концерну Epic) согласие приобрести 92,79% акций «Укртелекома» по цене 10,6 млрд. грн.

Народный депутат Украины от Партии регионов, член парламентского комитета по вопросам транспорта и связи Юрий МОРОКО считает, что приватизация «Укртелекома» фактически состоялась. По его мнению, после продажи предприятие может значительно улучшить свою работу. «Мировая тенденция экономики базируется на том, что частная собственность является более эффективной, чем государственная. Более того, «Укртелеком» будет работать эффективней, потому что заплачены серьезные деньги, привлекаются серьезные эксперты и серьезный бизнес», - сказал он.

Ю.МОРОКО напомнил, что «Укртелеком» - единственный оператор в Украине, который имеет лицензию на 3G связь. «Это тот конек, который позволит «Укртелекому» сделать большой рывок, поскольку основной прирост доходов у мобильных операторов идет не за счет голоса, а за счет Интернета и широкополосного доступа. «Укртелекому» выгодно, чтобы его конкурентное преимущество сохранилось как можно дольше», - сказал эксперт. Вместе с тем Ю.МОРОКО не исключает того, что после продажи «Укртелекома» отношение к нему со стороны государства может измениться. В частности, правительством может быть рассмотрен вопрос о привлечении дополнительных средств путем продажи лицензий на 3G связь другим украинским операторам мобильной связи.

Народный депутат Украины от БЮТ, член парламентского комитета по вопросам транспорта и связи Борис ШИЯНОВ, напротив, считает, что после продажи «Укртелекома» государство никак не будет вмешиваться в его деятельность. «Будет происходить лишь то, что выгодно владельцам «Укртелекома». Если кто-либо покупает предприятие за 1,3 млрд. долл., понятно, что деньги необходимо отрабатывать», - сказал народный депутат. Б.ШИЯНОВ также высказал мнение, что после смены власти в Украине может быть запущен процесс национализации предприятия. «Этому есть прямые примеры», - отметил народный депутат.

Экс-глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, в свою очередь, заявила, что вопрос окончательной продажи «Укртелекома» еще не решен. «Приватизация не заканчивается ударом молотка и переводом денег на счет. В соответствии с законом о приватизации государственного имущества, объект продажи окончательно становится собственностью покупателя только после выполнения им всех своих инвестиционных обязательств», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО. По ее мнению, многое будет зависеть от того, как государство будет контролировать выполнение покупателем инвестиционных обязательств, и от того, как он их будет выполнять. «Если инвестор не выполняет взятые на себя обязательства, тогда можно обращаться в суд и возвращать актив в собственность государства», - сказала экс-глава ФГИУ. Она также напомнила об обязательствах «Укртелекома» перед кредиторами: «В 2005 году «Укртелеком» взял кредит. В кредитном договоре зафиксировано, что если государство будет продавать контрольный пакет предприятия, условия продажи будет определять кредитор. На данный момент, как мне известно, идет стадия согласования», - сообщила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По мнению старшего аналитика ИК Dragon Capital Таисии ШЕПЕТКО, компания Epic может оказаться не конечным покупателем «Укртелекома». «Компания Еpic ранее в основном выступала в качестве советника во многих сделках по слияниям и поглощениям, у нее вряд ли достаточно опыта, чтобы в одиночку управлять такой крупной компанией, как «Укртелеком». Возможно, что в данной ситуации через свою дочернюю структуру она представляет интересы одной из бизнес-групп (либо их консорциума), ранее высказывавших заинтересованность в покупке монополиста», - сказала эксперт. Вместе с тем она отметила, что, в случае признания компании «ESU» победителем конкурса, в ближайшие три года смена реального владельца «Укртелекома» будет возможна лишь путем продажи заинтересованной стороне контрольного пакета «ESU». «Согласно условиям конкурса, победитель не имеет права (до полного выполнения условий купли-продажи, т.е. в течение приблизительно трех лет) продавать активы предприятия, а также голосовать за увеличение уставного фонда без предварительного согласия ФГИУ», - сказала она. Т.ШЕПЕТКО также добавила, что эксклюзивность лицензии UMTS (3G – УНИАН) «Укртелекома» была одним из конкурентных преимуществ компании перед ее приватизацией.

С ней согласен эксперт по вопросам телекоммуникаций Леонид КРАВЧУК: «Такие лицензии на такую территорию, на такое количество населения в Европе стоят миллиарды, причем не гривен». Вместе с тем он отметил, что приватизация «Укртелекома» осуществлялась по «классической» в Украине схеме: «Перед приватизацией объект обесценивается, снижается его цена, как результат - объект забирается практически бесплатно». Эксперт также отметил, что будучи государственной компанией «Укртелеком» не разрешил одну из главных проблем в своей отрасли – предоставление доступа к телекоммуникационным услугам в сельской местности. Более того, эксперт напомнил, что сегодня вопрос развития телекоммуникаций в Украине не стоит на повестке дня у действующей власти. «В Программе экономических реформ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА отсутствует тема телекоммуникаций. Это выглядит довольно странно, поскольку Президент в своем послании к украинскому народу и своим указом дважды провозгласил 2011-й год Годом информационного общества. А в Европе, к стандартам которой мы движемся, даже существует должность – комиссар ЕС в области цифровых технологий», - уточнил Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 18 февраля т.г. получил от ООО "ESU", дочерней компании австрийского концерна Epic, письменное согласие приобрести пакет акций ОАО "Укртелеком" размером 92,79% уставного капитала по цене 10 млрд. 575 млн. 100 тыс. грн.

По результатам оценки, стоимость госпакета акций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.

Согласно требованиям законодательства, ФГИУ обратился к ООО «ЕСУ», как единственному участнику в конкурсе по продаже пакета акций ОАО «Укртелеком», с предложением приобрести этот пакет именно за такую цену.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» – монополист на рынке местной телефонной связи, оказывает услуги доступа в Интернет, мобильной связи и др. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет 10,2 млн. человек, абонентов мобильной связи – более 600 тыс. человек, доступа в Интернет – более 1 млн.

«Укртелеком» - единственный украинский оператор, обладающий лицензией на мобильную связь третьего поколения (3G) стандарта UMTS.

3G (технологии мобильной связи 3-го поколения) - набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных.

UMTS (Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система) - технология сотовой связи, разработана Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций.