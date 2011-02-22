У Могилева отчитались, что выгнали каждого третьего начальника

В течение января-февраля штат центрального аппарата Министерства внутренних дел сокращен на 30% с целью оптимизации работы ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Департамента кадрового обеспечения МВД Украины Юрий КАЗАНСКИЙ сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

Ю.КАЗАНСКИЙ заметил, что из 3900 сотрудников центрального аппарата в результате сокращения остается 2 тыс. 678. По его словам, часть сотрудников уволена в связи с достижением пенсионного возраста, еще одна часть уволена по сокращению должностей, некоторым сотрудникам предложены другие должности в ведомстве.

Также Ю.КАЗАНСКИЙ сообщил, что в течение первого квартала этого года на 30% будут сокращены штаты региональных аппаратов органов внутренних дел.

В то же время Ю.КАЗАНСКИЙ отметил, что сокращение не будет касаться сотрудников ППС, участковых инспекторов и работников уголовного розыска.

По его словам, сокращение численности личного состава милиции позволит повысить заработную плату тем сотрудникам, которые останутся работать, а оптимизация работы позволит сократить на 40% генеральские должности, то есть из 100 генеральских должностей останется 60.

Также начальник департамента сообщил, что в этом году в связи проведением пенсионной реформы из милиции приостановился массовый отток кадров, что наблюдалась в конце прошлого года.