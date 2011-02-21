УБОП взял «на горячем» мэра, его зама и помощника

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении мэра поселка Орджоникидзе (Феодосия), его заместителя и помощника, подозреваемых в получении взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Они требовали у гражданина за продолжение договора аренды нежилых помещений 100 тыс. грн. взятки, из которых получили 50 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники УБОП задержали мэра, его зама и помощника «на горячем» - при получении части взятки в размере 35 тыс. грн.

Ведется следствие.