УБОП взял «на горячем» мэра, его зама и помощника
14:51, 21 февраля 2011Общество
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Взятка - 35 тысяч гривен
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении мэра поселка Орджоникидзе (Феодосия), его заместителя и помощника, подозреваемых в получении взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Они требовали у гражданина за продолжение договора аренды нежилых помещений 100 тыс. грн. взятки, из которых получили 50 тыс. грн.», - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники УБОП задержали мэра, его зама и помощника «на горячем» - при получении части взятки в размере 35 тыс. грн.
Ведется следствие.
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