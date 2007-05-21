СБУ накрыла фирму, которая незаконно вела наблюдение и прослушивание

Служба безопасности Украины завершила спецоперацию по пресечению деятельности коммерческой охранной структуры, которая вела незаконное наблюдение, прослушивала телефоны, вела незаконную розысково-оперативную деятельность в отношении граждан Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, изъяты вещественные доказательства, в том числе комплексы снятия информации с сотовых систем связи и самодельное взрывное устройство, изготовленное из пластиковых взрывчатых материалов.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что за гражданами велось внешнее наблюдение, составлялись досье, объектами наблюдения были должностные лица, журналист, сотрудники правоохранительных органов, отслеживались и банковские учреждения. В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО не стал называть фамилий.

При этом он отметил, что указанная охранная структура, представители которой называли себя "Корпорация", действовала как настоящая "маленькая" спецслужба, которая пользовалась конспиративными квартирами, специальными техническими средствами, негласными источниками информации, в том числе обновленными конфиденциальными базами данных ГНА, ЦИК, Госкомстата. Кроме масштабов этой незаконной деятельности, представителей СБУ поразили и размеры ее финансирования, что, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, свидетельствует о ее системном и организованном характере.

И.о. председателя СБУ отметил, что сейчас спецслужба продолжает работать в этом направлении, 8 членов "Корпорации" задержаны, с минувшей субботы "отрабатываются" регионы, выявляются лица, которые способствовали деятельности данной структуры. "Мы уверены, что это еще не все", - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.