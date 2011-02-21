Сегодня - Международный день родного языка

Сегодня отмечается Международный день родного языка.

Международный день родного языка отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2000 года. Его цель - привлечь внимание к поддержке языкового и культурного разнообразия. ЮНЕСКО толкует понятие «язык» не только как средство для общения, но также как культурное наследие и выражение культурной идентичности.

В целом в мире говорят приблизительно на шести тысячах разных языков, утверждают исследователи ЮНЕСКО, но половине всех языков угрожает исчезновение.

По данным ЮНЕСКО, в Украине насчитывается 15 языков, которые могут исчезнуть. Среди них – караимский, крымско-татарский, урумский, русинский.

Вместе с исчезновением языка, отмечают исследователи, теряется и культурное достояние: забываются поэтические произведения, легенды, поговорки и шутки. Среди причин исчезновения языков эксперты ЮНЕСКО называют войны, депортации, миграцию, а также языковое смешивание. Кроме того, современные технологии способствуют усиленному доминированию отдельных крупных языков, например, английского.

По случаю Международного дня родного языка сегодня во Львове свыше 50 писателей из разных городов Украины проведут всеукраинский писательский марафон «На родном языке».