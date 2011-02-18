Болельщик "Шахтера" умер на центральной улице Рима

В Риме перед матчем с местной "Ромой" умер болельщик донецкого "Шахтера", 46-летний гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщили Председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ.

По его информации, житель Донецка, который прибыл болеть за свою команду, почувствовал внезапное недомогание и скончался от инфаркта миокарда на центральной улице Рима - виа Венето, напротив посольства США.

Врачи "скорой помощи", прибывшие за считанные минуты, уже ничем не могли помочь болельщику и лишь констатировали мгновенную смерть.

Свидетелями трагедии были другие болельщики с Украины, они дали показания полиции.

В консульском отделе Посольства Украины в Италии подтвердили факт смерти гражданина Украины, отметив, что смерть наступила вследствие острого инфаркта миокарда.

Сейчас украинские дипломаты решают все бюрократические процедуры с компетентными органами Италии и готовят документы на отправку тела на Родину.