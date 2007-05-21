В ДТП погиб председатель Токмакской РГА

В Запорожской области в автокатастрофе погиб председатель государственной администрации Токмакского района Запорожской области - депутат райсовета от "Нашей Украины" Дмитрий Мыцик.

Информацию об этом УНИАН сегодня подтвердили в Запорожском облуправлении ГАИ.

"Действительно 19 мая в 19-55 на 130-м км автодороги Энергодар-Бердянск (Черниговский района Запорожской области) водитель автомобиля "Деу-Нубира" Дмитрий Мыцик 1959 г.р. - председатель Токмакской райгосадминистрации не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу, затем в кювет, где столкнулся с деревом, в результате чего Д.Мыцик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте аварии", - сообщили в облГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.