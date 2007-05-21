И.о. главы КС считает себя камикадзе и просит охрану

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Валерий ПШЕНИЧНЫЙ заявляет, что занимает эту должность на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, есть постановление суда (Каменобродского райсуда Луганской области), которым приостановлено действие президентского указа о его освобождении от должности судьи КС. В то же время В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что не желает занимать эту должность, но вынужден, поскольку это предусмотрено законом о КС. «Если вы думаете, что я с радостью исполняю обязанности (председателя КС – УНИАН), - вы ошибаетесь. Сейчас возглавлять суд может только камикадзе. …Я не хочу исполнять обязанности, но по закону должен», - сказал В.ПШЕНИЧНЫЙ. По его словам, по закону о КС, в случае отсутствия председателя суда его обязанности исполняет старший по возрасту судья.

Отвечая на вопрос журналистов, касающийся освобождения по собственному желанию председателя КС Ивана ДОМБРОВСКОГО, В.ПШЕНИЧНЫЙ ответил, что «ДОМБРОВСКИЙ по-человечески попросил его освободить, принес папку со своими болезнями…».

В то же время, он подчеркнул: «Если я не имел бы права занимать должность, я бы в зал не зашел».

В.ПШЕНИЧНЫЙ также сообщил, что намерен в ближайшее время обжаловать в Днепровском районном суде Киева указ о его освобождении от должности судьи КС.

Также В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что намерен обратиться к соответствующим правоохранительным структурам с просьбой предоставить ему охрану.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

Кировский райсуд Донецка прекратил действия указов Президента об освобождении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

16 мая Донецкий апелляционный административный суд прекратил исполнение судебного постановления Кировского райсуда относительно указов Президента об освобождении судей КС С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО.

Однако Каменобродский райсуд Луганской области принял решение восстановить в должностях судей Конституционного Суда В.ПШЕНИЧНОГО, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО.

17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить И.ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на освобожденного указом Президента заместителя председателя КС В.ПШЕНИЧНОГО.