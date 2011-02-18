Клюев: Украине нужна зона свободной торговли с Сирией

Создание зоны свободной торговли между Украиной и Сирийской Арабской Республикой окажет позитивное влияние на экономики обеих стран.

Об этом заявил в Дамаске первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе совместного заседания украинской и сирийской частей рабочей группы по заключению Договора о зоне свободной торговли, сообщила УНИАН пресс-служба министра.

А.КЛЮЕВ отметил, что проведенный анализ показал, что есть возможность улучшить структуру двусторонней торговли. Кроме этого можно ожидать оживления инвестиционного сотрудничества за счет реализации украинских инвестиционных проектов на территории Сирии, а также притока частного капитала из Сирии в Украину.

Министр сообщил, что в результате двухдневных успешных консультаций удалось достичь взаимопонимания по всем ключевым вопросам. Остался ряд технических вопросов, они будут согласовываться во время следующего раунда консультаций, который договорено провести в апреле в Киеве.

По информации пресс-службы, в рамках рабочего визита А.КЛЮЕВ также встретился с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром АЛЬ-АСАДОМ, премьер-министром Сирии Мухаммедом Наджи АЛЬ-ОТТРИ, вице-премьер-министром Сирии Абдаллой ДАРДАРИ, министром экономики и торговли Сирии Ламией АСИ, а также министром финансов Сирии Мухаммедом ХУСЕЙНОМ, который также является сопредседателем Межправительственной украинско-сирийской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.