Секретариат Ющенко обжаловал восстановление судей КС

Юристы Секретариата Президента (СП) обжаловали в Донецком апелляционном административном суде решение Каменобродского районного суда Луганска, приостановившего действие указов президента об увольнении судей Конституционного суда Сюзанны Станик, Владимира Иващенко и Валерия Пшеничного за нарушение присяги, пишет сегодня "Коммерсантъ".

Это определение было вынесено для обеспечения иска народного депутата Александра Ефремова (Партия регионов). Отметим, что решение Луганского райсуда не только позволило судьям возобновить работу, но и занять Валерию Пшеничному пост и. о. главы КС, который освободился после отставки Ивана Домбровского.

О том, что судьи КС считают свое увольнение незаконным, они заявили сразу же после подписания президентом соответствующих указов. В частности, в интервью телеканалу НТН Сюзанна Станик сообщила, что "не нарушала присяги, а указ главы государства о ее отставке не базируется на соответствующей закону о Конституционном суде процедуре.

В Секретариате президента надеются, что, как и на прошлой неделе, апелляционный суд Донецка удовлетворит их обращение. Хотя, как стало известно, начать рассматривать дело суд не может, так как из Луганска не удается вытребовать материалы дела.