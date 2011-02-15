Внезапно скончался председатель Черновицкого облсовета

Сегодня на 65-м году жизни скончался председатель Черновицкого областного совета Василий Ватаманюк.

Как передает корреспондент УНИАН, около двух часов назад его с острым сердечным приступом в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где он и умер.

По предварительным выводам врачей, у В.Ватаманюка случился инфаркт.

В.Ватаманюк был избран председателем Черновицкого областного совета в ноябре 2010 года. Член Партии регионов.