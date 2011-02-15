Внезапно скончался председатель Черновицкого облсовета
21:47, 15 февраля 2011Общество
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Василию Ватаманюку шел 65-й год.
Сегодня на 65-м году жизни скончался председатель Черновицкого областного совета Василий Ватаманюк.
Как передает корреспондент УНИАН, около двух часов назад его с острым сердечным приступом в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, где он и умер.
По предварительным выводам врачей, у В.Ватаманюка случился инфаркт.
В.Ватаманюк был избран председателем Черновицкого областного совета в ноябре 2010 года. Член Партии регионов.
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