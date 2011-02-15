Евросоюз нашел механизм для поддержки евро

Министры финансов стран-членов зоны евро поддержали удвоение кредитной способности будущего Европейского фонда финансовой помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам вечером 14 февраля глава Еврогруппы (в которую входят страны-члены зоны евро – УНИАН), премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР.

Он, в частности, сообщил, что начиная с 2013 года, Европейский механизм стабильности – постоянный механизм финансовой помощи, будет иметь эффективную кредитоспособность в 500 млрд. евро.

При этом, по словам люксембургского премьера, этой суммы должно быть достаточно, чтобы успокоить рынки.

Детали увеличения эффективной кредитоспособности фонда помощи будут обсуждаться дополнительно в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, действующее сейчас в ЕС временное соглашение о финансовой помощи странам-членам зоны евро предполагает максимальную сумму помощи в 440 млрд. евро, однако, в реальности, эффективная кредитная способность составляет около 250 млрд. евро, поскольку остальные деньги должны находиться в обеспечении кредитов.