Заявление Партии регионов

Партия регионов убеждена в легитимности Конституционного Суда и призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дать оценку обвинениям главы президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ, выраженным в адрес коалиции якобы о синхронизации действий по блокировке компромисса в рабочей группе по подготовке досрочных выборов и кадровым изменениям в Конституционном Суде Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Партии регионов.

“Партия регионов выражает тревогу и беспокойство значительным распространением в средствах массовой информации политических заявлений и комментариев отдельных должностных лиц Секретариата Президента с сообщениями, которые могут привести к обострению политического противостояния и взрыва в обществе”, - идет речь в заявлении.

По мнению членов Партии регионов, заявлением В.Балоги “в очередной раз сделана попытка поставить под сомнение легитимность Конституционного Суда Украины”.

“В сложившейся политической ситуации именно Конституционный Суд имел право и обязанность выступить в роли урегулирователя общественно-политического кризиса. Однако мы стали свидетелями целого ряда системных противоправных действий со стороны Секретариата Президента и персонально его руководителя господина БАЛОГИ, направленных на дискредитацию этого конституционного органа”, - сказано в заявлении.

В документе также утверждается, что “чиновники Секретариата пытаются сделать все возможное, чтобы Конституционный Суд перестал существовать как таковой”. Партия регионов убеждена, что “с этой целью в канун первого Указа Президента о досрочных выборах была организована встреча Президента с судьями Конституционного Суда”.

“С этой же целью было организовано системное давление на судей Конституционного Суда уже в ходе рассмотрения дела – достаточно вспомнить только приставление вооруженных охранников к каждому судье, организованную Секретариатом пресс-конференцию судей, попытки шантажом заставить судью-докладчика по делу отказаться от участия в процессе”, - отмечается в заявлении.

Партия регионов также рассматривает указ Президента об освобождении судей Конституционного Суда как попытку манипулирования судом. “Эти указы являются несоответствующими Конституции и законам Украины, и были изданы с нарушением процедуры, которая статьей 6 Закона Украины о Конституционном Суде предусматривает, помимо всего прочего, еще и необходимость проведения консультаций с премьер-министром и министром юстиции. Освобождение судей Конституционного Суда в канун вынесения ими постановления по делу – это беспрецедентная преступная попытка сделать единственный орган конституционной юрисдикции недееспособным”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 17 мая состоялось заседание Конституционного Суда Украины, на котором было принято решение освободить Ивана ДОМБРОВСКОГО от должности председателя КС по собственному желанию. Обязанности председателя КС возложены на освобожденного указом Президента заместителя председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО.

Сегодня, 18 мая, глава Секретариата Президента Украины В.Балога выразил мнение о синхронизации действий коалиции по блокированию компромисса в рабочей группе по подготовке досрочных выборов и кадровым изменениям в Конституционном Суде.