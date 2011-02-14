Адвокат считает, что гаишники оговорили автора видео про «телячу мову»

Адвокат автомобилиста Дмитрия ГОВЕРДОВСКОГО, задержанного сотрудниками ГАИ под предлогом «проверки доверенности на право управления автомобилем», а затем подвергнутого 5-суточному админаресту, обжалует соответствующее решение судьи Приморского райсуда Одессы Виктора ИВАНОВА.

Об этом сообщил сегодня в интервью УНИАН руководитель Одесского отделения общественной организации «Дорожный контроль» Вадим ГАДЗИРА.

По его словам, «адвокат убежден, что Д.ГОВЕРДОВСКИЙ не нарушал правил дорожного движения, был трезв и сопротивления правоохранителям не оказывал».

Вместе с тем судья Приморского райсуда Одессы, отклонив ходатайства Д.ГОВЕРДОВСКОГО о рассмотрении в суде материалов, свидетельствующих об отсутствии в его действиях состава инкриминируемых деяний, вынес решение о 5-суточном административном аресте за злостное неподчинение работникам милиции. Кроме того, был подвергнут штрафу в размере 600 грн.

В.ГАДЗИРА высказал предположение, что таким образом активистам «Дорожного контроля», в том числе Д.ГОВЕРДОВСКОМУ, мстят за уволенного со службы в ГАИ одесского инспектора Александра ШВЕЦА, который в разговоре с другим активистом «ДК» Вячеславом МЕДВЕДЕВЫМ назвал государственный язык «телячьей мовой».

По словам В.ГАДЗИРЫ, суд принимал решение впопыхах: доставленному из РОВД в здание суда Д.ГОВЕРДОВСКОМУ не дали времени для привлечения к своей защите адвоката, не были допущены в зал суда не только активисты «Дорожного контроля», но даже отец подсудимого Николай ГОВЕРДОВСКИЙ.

В свою очередь в Центре общественных связей УМДВ Украины в области заявили, что Д.ГОВЕРДОВСКИЙ «отказался выполнять требования работников милиции и предоставить документы на право управления данным автомобилем».

В частности, как говорится в сообщении, «12 февраля 2011 в 03.30 в Одессе на углу улиц Преображенской и Новосельского инспекторами дорожно-патрульной службы ГАИ города Одессы с целью проверки был остановлен автомобиль «Мазда 626», под управлением 27-летнего одессита. Он отказался выполнять требования работников милиции и предоставить документы на право управления данным автомобилем. При общении с инспекторами ДПС водитель оскорблял их и своими действиями провоцировал конфликтную ситуацию, что происходило в течение двух часов».

Как утверждают в ЦОС, «после повторных неоднократных требований он все же предоставил документы, при осмотре которых было установлено, что в доверенности на право управления автомобилем не просматривается фамилия лица, на которое оно выписано».

«Учитывая данные обстоятельства, работниками милиции было предложено водителю проследовать в районный отдел милиции, однако тот отказался выполнять их законные требования. Данную ситуацию удалось разрешить только в 08:00 утра, когда мужчина все-таки согласился проследовать в Портофранковское отделение милиции для проведения дополнительной проверки», - отметили в милиции.

«Доверенность на право управления автомобилем направлена для исследования в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУ МВД в Одесской области», - подытожили в ЦОС облУВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от оппозиции потребовали от Генеральной прокуратуры провести проверку законности задержания активиста общественной организации «Дорожный контроль» в Одессе.

«Безосновательное задержание Д.ГОВЕРДОВСКОГО и привлечение к административной ответственности имеет признаки мести со стороны коллег инспектора А.ШВЕЦА и является незаконным препятствованием деятельности общественной организации», - убежден, в частности депутат от «нашей Украины» Андрей ПАРУБИЙ.

Справка УНИАН. 22 января инспектор Одесского горуправления ГАИ А.ШВЕЦ при исполнении служебных обязанностей отказался общаться на государственном языке с водителем остановленного им частного автомобиля. Во время разговора старший сержант А.ШВЕЦ заявил: "Не понимаю телячьего языка". По результатам служебного расследования А.ШВЕЦ был уволен со службы в ГАИ.

Также приняты меры дисциплинарного влияния в отношении его руководителей, которые «не обеспечили контроль за работой подчиненных».