В госучреждениях Харьковской области установят видеокамеры

01:20, 11 февраля 2011
Общество
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"С целью максимально объективного анализа"

В государственных учреждениях в Харьковской области установят камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Василия ХОМУ.

По его словам, в помещении общественной приемной областной госадминистрации уже установлены камеры видеонаблюдения с функцией сохранения информации.

В.ХОМА отметил, что камеры установлены с целью максимально объективного анализа ситуаций, которые возникают в ходе работы общественной приемной, и во исполнение мероприятий областной Программы информатизации «Электронная Харьковщина».

В будущем, сообщил заместитель председателя ОГА, такие камеры появятся в холле Дома советов и во всех районных государственных администрациях.

 

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