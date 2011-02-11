В госучреждениях Харьковской области установят видеокамеры
"С целью максимально объективного анализа"
В государственных учреждениях в Харьковской области установят камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Василия ХОМУ.
По его словам, в помещении общественной приемной областной госадминистрации уже установлены камеры видеонаблюдения с функцией сохранения информации.
В.ХОМА отметил, что камеры установлены с целью максимально объективного анализа ситуаций, которые возникают в ходе работы общественной приемной, и во исполнение мероприятий областной Программы информатизации «Электронная Харьковщина».
В будущем, сообщил заместитель председателя ОГА, такие камеры появятся в холле Дома советов и во всех районных государственных администрациях.