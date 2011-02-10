В Житомире российского артиста ограбили на 100 тысяч гривен

Милиция в Житомире проводит проверку по факту исчезновения денег «Шифрин-театра», который гастролирует в регионе.

Как сообщил УНИАН руководитель отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Валерий ФИЛЁ, 9 февраля в милицию обратился гражданин Российской Федерации, артист ЧП «Шифрин-театр». Он подал заявление о том, что ночью на автостоянке вблизи одной из житомирских гостиниц обнаружил отсутствие денег. В.ФИЛЁ отметил, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции. "Предварительно установлено, что около 100 тысяч гривень артиста находились в личных вещах в багажном отделении автомобиля", - сказал руководитель ООС. В Житомир театр прибыл после выступления в Бердичеве.

Милиция принимает меры для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сказал В.ФИЛЁ, "в Житомирской области творческий коллектив «Шифрин-театра» находится в рамках проведения гастрольного тура по городам Украины".