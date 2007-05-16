Ющенко увеличил количество судей почти в четыре раза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО увеличил численный состав судей Высшего административного суда Украины на 32 единицы - до 97 судей.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Этим же указом численный состав судей местных и апелляционных административных судов увеличен на 743 - до 1 тыс. 24 судей.

В частности, окружных административных судов:

Автономной Республики Крым - с 10 судей до 31;

Винницкий - с 8 до 25;

Волынский - с 5 до16;

Днепропетровский - с 15 до 46;

Донецкий - с 20 до 61;

Житомирский - с 7 до 20;

Закарпатский - с 5 до 14;

Запорожский - с 9 до 28;

Ивано-Франковский - с 7 до 22;

Киевский - с 7 до 22;

Кировоградский - с 5 до 16;

Луганский - с 12 до 37;

Львовский - с 13 до 31;

Николаевский - с 5 до 16;

Одесский - с 10 до 31;

Полтавский - с 7 до 22;

Ровенский - с 5 на 16;

Сумский - с 5 на 16;

Тернопольский - с 5 на 16;

Харьковский - с 13 до 40;

Херсонский - с 5 до 16;

Хмельницкий - с 6 до 19;

Черкасский - с 6 до 19;

Черновицкий - с 4 до 13;

Черниговский - с 5 до 16;

ОАС г. Киева – с 13 до 49;

ОАС г. Севастополя – с 3 до 14;

и апелляционных административных судов:

Днепропетровский – с 10 до 53;

Донецкий - с 9 до 48;

Киевский - с 13 до 73;

Львовский - с 15 до 76;

Одесский - с 7 до 37;

Севастопольский - с 4 до 22;

Харьковский - с 8 до 43.