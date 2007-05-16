Ющенко увеличил количество судей почти в четыре раза
Президент берёт на работу 775 человек
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО увеличил численный состав судей Высшего административного суда Украины на 32 единицы - до 97 судей.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Этим же указом численный состав судей местных и апелляционных административных судов увеличен на 743 - до 1 тыс. 24 судей.
В частности, окружных административных судов:
Автономной Республики Крым - с 10 судей до 31;
Винницкий - с 8 до 25;
Волынский - с 5 до16;
Днепропетровский - с 15 до 46;
Донецкий - с 20 до 61;
Житомирский - с 7 до 20;
Закарпатский - с 5 до 14;
Запорожский - с 9 до 28;
Ивано-Франковский - с 7 до 22;
Киевский - с 7 до 22;
Кировоградский - с 5 до 16;
Луганский - с 12 до 37;
Львовский - с 13 до 31;
Николаевский - с 5 до 16;
Одесский - с 10 до 31;
Полтавский - с 7 до 22;
Ровенский - с 5 на 16;
Сумский - с 5 на 16;
Тернопольский - с 5 на 16;
Харьковский - с 13 до 40;
Херсонский - с 5 до 16;
Хмельницкий - с 6 до 19;
Черкасский - с 6 до 19;
Черновицкий - с 4 до 13;
Черниговский - с 5 до 16;
ОАС г. Киева – с 13 до 49;
ОАС г. Севастополя – с 3 до 14;
и апелляционных административных судов:
Днепропетровский – с 10 до 53;
Донецкий - с 9 до 48;
Киевский - с 13 до 73;
Львовский - с 15 до 76;
Одесский - с 7 до 37;
Севастопольский - с 4 до 22;
Харьковский - с 8 до 43.