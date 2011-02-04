Известный археолог стал научным руководителем "Парка Киевская Русь"

Заместитель директора Института археологии Национальной Академии Наук Украины Глеб ИВАКИН стал научным руководителем проекта «Парк Киевская Русь» в Киевской области. Об этом УНИАН сообщил автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

«Глеб ИВАКИН - член Международного исторического клуба, созданного на базе Парка, давно знаком с нашим проектом. Поэтому отрадно, что именно он стал научным руководителем «Парка Киевская Русь». Это выдающаяся личность, один из лучших знатоков истории Киевской Руси. Поэтому убежден, что с участием Глеба Юрьевича наш проект будет развиваться еще активнее», - отметил В.ЯНЧЕНКО.

В то же время он обратил внимание, что на плечах научного руководителя ответственность за то, чтобы в реализации проекта учитывались и использовались все последние научные данные археологии и истории.

«Это главное. Поскольку суть нашего проекта – научное воссоздание Детинца Киева с максимальной исторической достоверностью», - прокомментировал автор проекта.

В.ЯНЧЕНКО добавил, что раньше научным руководителем проекта «Парк Киевская Русь» был известный археолог Константин Гупало. Он посвятил проекту воссоздания Детинца древнего Киева несколько лет. В прошлом году, 7 марта на 62-ом году жизни К.Гупало ушел из жизни.

Справка УНИАН. Глеб Юрьевич ИВАКИН - ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины. Член-корреспондент Национальной академии наук Украины (2009), доктор исторических наук (1997), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1983, 2002).

Родился 30 января 1947 года в г. Киеве. С 1974 года работает в Институте археологии АН Украины (в настоящее время Институт археологии НАН Украины): с 1997 года – ведущий научный сотрудник, с 2003 года – заместитель директора по научной работе.

Принимал участие в раскопках археологических памятников Киева 10–18 ст. на Подоле, Печерске, в Верхнем Киеве, Гончарах и Кожемяках и в других исторических местах, возглавлял архитектурно-археологические исследования во время восстановления Михайловского Золотоверхого собора, Успенского собора Киево-Печерской лавры, церкви Успения Пресвятой Богородицы Пирогощи. Одним из первых обратил особое внимание на необходимость археологического исследования одного из «темных» периодов истории Украины – послемонгольских времен (2-я половина 13–17 ст.). Занимается созданием заповедных и охранных зон Киева и других исторических центров Украины.

Центр культуры и искусства «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области.