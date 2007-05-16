Затулин получил от ворот поворот

Высший административный суд Украины подтвердил правомочность запрета СБУ на въезд депутата Госдумы России, директора Института стран СНГ Константина ЗАТУЛИНА в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня вынесла коллегия судей Высшего административного суда, которая рассматривала кассационную жалобу К.ЗАТУЛИНА и его адвоката на постановления Шевченковского районного суда Киева и Апелляционного суда Киева.

Как отметил председатель в судебном процессе, полный текст постановления, учитывая сложные дела, будет подготовлен и предоставлен сторонам-участницам процесса через 5 дней с момента провозглашения резулятивной части постановления.

Как отмечается в постановлении, она вступает в силу с момента провозглашения, впрочем, может быть обжалована в случае выявления исключительных обстоятельств на протяжении месяца в Верховном суде Украины.

Комментируя постановление в интервью журналистам, К.ЗАТУЛИН сказал, что «это абсолютно однотипное не только решение, но и форма (его) обнародования с тем, которое было в Шевченковском суде».

По словам К.ЗАТУЛИНА, «было бы чудом, если бы Высший административный суд принял другое решение». Он добавил: «Мы собираемся довести это дело до логического завершения». То есть, как объяснил К.ЗАТУЛИН, он намерен обратиться для защиты своих прав в Европейский суд по правам человека, поскольку Украина является членом Совета Европы и, соответственно, подписала международные документы.

На вопрос, воспользуется ли он возможностью обжаловать постановление ВАСУ в Верховном суде Украины, К.ЗАТУЛИН ответил: «Для чистоты эксперимента я готов обратиться в Верховный суд, хотя больших надежд у меня нет.»

Во время судебного заседания в своих выступлениях К.ЗАТУЛИН отмечал, что никогда не делал ничего противозаконного в Украине для того, чтобы Служба безопасности, учитывая это, запретила ему въезд в Украину.

«Я никогда не позволял себе того, в чем меня заподозрили. Считаю, что это (запрет – УНИАН) абсолютно не отвечает ни внутреннему законодательству, ни взятым международным обязательством. Никаких законов я не нарушал, а те доказательства, которые приведены, это «надерганные произвольные цитаты», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2006 г. СБУ запретила въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украина.