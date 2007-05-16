Кравчук: скрестить слона и ежика невозможно

Бывший Президент Украины Леонид КРАВЧУК критикует методы работы нынешней команды Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он заявил в интервью газете «Киевские ведомости» (№101 от 16.06.2007г.).

«Я давно знаю Виктора ЮЩЕНКО, и верю в то, что он хочет, чтобы Украина была богатой, демократической, европейской страной. Но я знаю, что со своей нынешней командой он этого добиться не сможет. Методы давления, кавалерийских наскоков опасны для самого Президента. Тех, кто ему это советует, скоро забудут, а Президент остается ответственным перед историей и перед народом. Потому рядом с Президентом должны быть люди, которые говорят ему правду. Но я вижу, что таких рядом с Виктором ЮЩЕНКО сейчас нет», - в частности, заявил Л.КРАВЧУК.

Он также высказал мнение о неуместности аналогий с 1994 годом в вопросе одновременного проведения досрочных парламентских и президентских выборов, отметив, что нормы о досрочных президентских выборах нет в Конституции, как нет и доброй воли В.ЮЩЕНКО на такой шаг.

Кроме того, Л.КРАВЧУК заявил, что считает «пиар-ходом» заявления представителей Секретариата Президента о готовящихся покушениях на Юлию ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и Виктора БАЛОГУ. «Видимо, кто-то хочет сделать из них героев», - сказал Л.КРАВЧУК, подчеркнув, что если подобная информация исходит не из СБУ, а из Секретариата, то это «просто несерьезно».

Отвечая на вопрос о вариантах создания коалиции после досрочных выборов, Л.КРАВЧУК спрогнозировал сложности между БЮТ и «Нашей Украиной», так как, во-первых, еще не известно, сколько процентов на выборах наберет НУ, а, во-вторых, «Юлия Владимировна хорошо понимает, что если такая коалиция и будет, то не известно, кто станет кандидатом на пост премьер-министра».

В то же время, относительно идеи создания коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов, Л.КРАВЧУК отметил: «Я думаю, это маловероятно. Такой сценарий рассматривался еще в 2006 году. Но практически скрестить слона и ежика невозможно. Не стану утверждать, что мне все известно, однако если бы такие переговоры сейчас велись, я бы знал».

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что Л.КРАВЧУК вошел в состав рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения внеочередных парламентских выборов. Вчера же он высказал мнение, что считает необходимым приобщить к работе группы председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.