Цушко слушает всех, но у него есть закон о милиции

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО заявляет, что Министерство внутренних дел не позволит реализовать в стране силовой сценарий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

В.ЦУШКО рассказал, что поступила заявка от двух политических сил (он не уточнил, о каких силах идет речь – УНИАН) о проведении сегодня и завтра многотысячных акций в Киеве, в которых будут принимать участие не менее 100 тыс. человек.

По словам В.ЦУШКО, в связи с этим, как и раньше, «в Киев подтянуты более 2 тыс. человек, которые находятся в резерве МВД». «Пока я буду министром внутренних дел, я создаю и создавал вместе с сотрудниками МВД и коллегией условия для того, чтобы вы вели политический диалог – вы политики, депутаты», - пообещал В.ЦУШКО.

Он заявил, что МВД «нигде не будет применять силовые варианты в поддержку кого-либо, но и не позволит никому, чтобы кто-то применял силовой вариант и вышел за пределы Конституции и пределы законов».

«Я успокаиваю тех, кто начинает давить, звонить в министерство и, поверьте, на эти звонки я реагирую очень просто – я слушаю всех, но у меня есть закон о милиции, и я буду действовать по закону о милиции», - подчеркнул В.ЦУШКО.