У Януковича есть ответ тем, кто ляпает языками

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен противодействовать попыткам отправить правительство в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании правительства.

«Все те, кто пугает нас тем, что возможно правительство отправить в отставку неконституционным способом, должны знать, что мы никогда никому этого не позволим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что правительство выступит в защиту Конституции. «Мы станем на защиту конституционного строя в стране, используем все наши возможности. Уважаемые коллеги, будьте к этому готовы», - добавил он.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, защита Конституции является обязанностью правительства. «Это ответ тем, кто ляпает языками, кто думает о том, что можно делать все что угодно в этой стране и не нести за это ответственность», - подчеркнул глава правительства.