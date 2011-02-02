Начальник РОВД погорел на взятке в $3 тысячи

При получении взятки в размере 3 тыс. долларов задержаны начальник Ренийского РОВД УМВД Украины в Одесской области и его подчиненный - начальник сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей облуправления милиции, «задержание проведено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области совместно с Отделом внутренней безопасности в Одесской области Службы внутренней безопасности УБОП МВД Украины».

Офицеры вымогали и получили взятку за непривлечение к уголовной ответственности одного из жителей Ренийского района за незаконное хранение наркотических средств.

Проводится расследование обстоятельств преступления, согласно ст. 368 Уголовного кодекса Украины.