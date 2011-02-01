Три месяца продлится ремонт нечетной стороны Майдана Незалежности

С 1 февраля по 1 мая 2011 года будет осуществляться ремонт дорожного покрытия и гидроизоляции нечетной стороны Майдана Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение подписал глава КГГА Александр ПОПОВ 28 января текущего года.

Заказчиком работ определено КП «Киевавтодор», которое должно определить подрядную организацию по проведению ремонтных работ на конкурсной основе. В распоряжении отмечается, что главное управление транспорта и связи КГГА должно обеспечить финансирование ремонтных работ за счет средств городского бюджета на выполнение ремонта дорожного покрытия, предусмотренных на текущий год.