Писатели Украины требуют бойкота книжной выставки в Минске

Украинские писатели требуют от Госкомтелерадио, которое возглавляет Юрий ПЛАКСЮК, бойкотировать Минскую международную книжную выставку-ярмарку, которая будет проходить 9-14 февраля и на которую запланирован выезд представительской делегации из Украины.

Об этом говорится в открытом письме, переданном УНИАН.

«Информация о преследовании творческих людей в Республике Беларусь возмущает литературную общественность Украины. Так, по сообщениям СМИ, ведущего поэта Беларуси Уладзимира НЯКЛЯЕВА сначала арестовали, а теперь держат дома без права пользоваться интернетом и даже подходить к окнам своей квартиры», – говорится в письме.

«Другая писательница, украинка по происхождению, Наталья БАБИНА стала жертвой белорусского КГБ, когда работники последний конфисковали у нее компьютер с подготовленным уже вторым изданием роману „Рыбін горад” – а напомним, что экс-посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВЫЙ в свое время принимал участие в презентации первого издания, высоко оценил правдивость автора в описании современного состояния дел в Беларуси. Переводы роману „Рыбін горад” вышли в Польше, готовится шведское, английское и украинское издание», – замечают писатели.

По словам литературных деятелей, “давление и прямые преследования писателей и поэтов режимом Александра ЛУКАШЕНКО не могут оставить равнодушными украинцев”.

«Поэтому мы, литераторы Украины, журналисты, читатели и все литературное сообщество требуем от Госкомтелерадио бойкотировать Минскую международную книжную виставку-ярмарку, которая будет проходить 9-14 февраля и на которую запланирован выезд представительской делегации из Украины. Мы призываем также всех издателей Украины проявить солидарность с репрессированными деятелями искусств Беларуси и отозвать свое участие в составе украинской экспозиции. Если мы не поддержим друг друга в опасной для любого умного человека политической обстановке, завтра репрессии против деятелей искусств начнутся и в Украине. Пример Марии МАТИОС – яркое тому свидетельство», – подчеркнули писатели.

Под письмом подписались: Сергей ЖАДАН, Лариса ДЕНИСЕНКО, Андрей КОКОТЮХА, Светлана ПОВАЛЯЕВА, Василий ШКЛЯР, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Галина ВДОВИЧЕНКО, Сергей ПАНТЮК, Анатолий ДНИСТРОВЫЙ, Иван АНДРУСЯК, Мила ИВАНЦОВА, Елена ЗАХАРЧЕНКО, Елена БИЛОЗЕРСКАЯ, Илона ДОВГАНЬ, Леся ГАНЖА, Анна БАГРЯНАЯ, Николай КРАВЧЕНКО, Ростислав СЕМКИВ, Константин ГРУБИЧ, Виталий ГАЙДУКЕВИЧ, Виктория ГОРБУНОВА, Ирина ПЛЕХОВА, Артем ЗАХАРЧЕНКО, Отар ДОВЖЕНКО, братья КАПРАНОВЫ.