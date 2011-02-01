Осужден мужчина, пытавшийся продать 8 кг ртути
02:46, 01 февраля 2011Общество
1092 0
Хорольский районный суд Полтавской области приговорил к трем годам лишения свободы мужчину, пытавшегося продать 8 кг ртути
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью УВМД Украины в Полтавской области.
Злоумышленника задержали сотрудники СБУ в Полтавской области в октябре прошлого года.
По материалам СБУ следственным отделом УБОП УМВД Украины в Полтавской области было возбуждено уголовное дело по ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter